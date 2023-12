Medio Oriente: palestinesi cittadinanza Usa in Cisgiordania avranno di nuovo accesso ad Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità israeliane hanno acconsentito a permettere nuovamente ai palestinesi con la cittadinanza statunitense residenti in Cisgiordania di recarsi nel Paese, dopo aver bloccato qualsiasi passaggio da e verso il territorio a seguito dell’attacco sferrato il 7 ottobre scorso dal movimento islamista palestinese di Hamas. Con la guerra nella Striscia di Gaza, Israele ha vietato l’ingresso nel Paese a tutti i palestinesi residenti in Cisgiordania, bloccando il passaggio di decine di migliaia di persone con la cittadinanza Usa, le quali avrebbero però dovuto mantenere il diritto di accesso sulla base del Visa Waiver Program. Il programma del governo federale statunitense consente ai cittadini di determinati Paesi di recarsi negli Usa per un periodo di 90 giorni senza bisogno del visto, e Israele vi è entrata solamente ad ottobre. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che le autorità israeliane hanno quindi acconsentito a far nuovamente passare i palestinesi con cittadinanza statunitense, dopo le pressioni di Washington. L’amministrazione Biden avrebbe segnalato una violazione dei termini del programma, affermando che la situazione, se non risolta entro la fine di questa settimana, avrebbe potuto portare alla sospensione della partecipazione di Israele. La decisione risalirebbe alla scorsa settimana. (Was)