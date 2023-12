Usa: Hasbro, il terzo produttore di giocattoli al mondo, licenzia 1.100 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Hasbro, il terzo produttore di giocattoli al mondo, ha annunciato il licenziamento di 1.100 dipendenti, pari al 17 per cento della forza lavoro totale, dopo che le vendite hanno continuato a stagnare nonostante l’avvicinarsi delle festività natalizie. Il provvedimento è stato annunciato dall’amministratore delegato, Chris Cocks, in una comunicazione ai dipendenti pubblicata dall’emittente “Cnbc”. Il titolo della società ha registrato un calo in Borsa pari al quattro per cento. “Sapevamo che i primi tre trimestri dell’anno sarebbero stati impegnativi, dal momento che il settore dei giocattoli sta affrontando una grave crisi dopo la pandemia: abbiamo fatto progressi, ma le difficoltà che abbiamo visto finora continueranno probabilmente nei prossimi mesi”, ha scritto l’amministratore delegato. La società ha già licenziato centinaia di dipendenti quest’anno, dopo avere stimato un calo dei ricavi compreso tra il 13 e il 15 per cento nel 2023. (Was)