Usa: Camera approva una legge per vietare le importazioni di uranio dalla Russia

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di legge per vietare le importazioni di uranio russo per le centrali nucleari. La misura, approvata con sostegno bipartisan, vieterà le importazioni di uranio a basso arricchimento dalla Russia a partire da tre mesi dopo l’entrata in vigore della legge. Il testo prevede come unica eccezione la mancanza di altre fonti di uranio per garantire la capacità dei reattori nucleari negli Stati Uniti. Stando ai dati dell’Amministrazione per le informazioni sull’energia (Eia), la maggioranza dell’uranio utilizzato dagli Usa per le centrali presenti sul territorio federale è importato, e nel 2022 il 12 per cento è arrivato dalla Russia. (Was)