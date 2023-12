Imprese: Google perde causa antitrust intentata da Epic Games

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Google ha perso una causa antitrust intentata da Epic Games. Con una sentenza unanime, una giuria di San Francisco ha stabilito ieri che il colosso del web ha creato un mercato monopolistico tramite il suo app store. Il produttore di videogiochi Epic Games aveva citato in giudizio Google nel 2020, sostenendo che il colosso del web avesse utilizzato la sua posizione dominante per estrarre profitti eccessivi dagli sviluppatori di app. La causa era incentrata sulla posizione dominante di Google nel mercato delle app per dispositivi mobili che utilizzano il software Android, e sulle commissioni che addebita agli sviluppatori sul suo Play Store. "Se sei un produttore di smartphone e vuoi un sistema operativo, la tua unica scelta è Google", ha dichiarato Gary Bornstein, avvocato di Epic, nelle dichiarazioni di chiusura lunedì. "Questo conferisce a Google un potere enorme". Durante il processo, è emerso che Google aveva cancellato le chat interne di dipendenti che contenevano informazioni potenzialmente rilevanti per il caso. In precedenza, Google aveva già raggiunto un accordo con Match Group, proprietario dell'app di incontri Tinder, e un gruppo di Stati che avevano citato in giudizio il gigante tecnologico insieme a Epic.(Git)