Medio Oriente: sondaggio “Wsj”, maggioranza cittadini Usa sostiene Israele

- La maggioranza dell’opinione pubblica degli Stati Uniti continua a sostenere Israele nel contesto del conflitto in atto tra quel Paese e l’organizzazione islamista palestinese Hamas, ma poco più di un terzo degli elettori statunitensi afferma di provare la medesima solidarietà sia per il popolo israeliano che per quello palestinese, secondo un nuovo sondaggio pubblicato dal “Wall Street Journal”. Il 55 per cento degli intervistati – un totale di 1.500 elettori registrati, consultati tra il 29 novembre e il 4 dicembre scorsi - ha dichiarato di credere che Israele stia conducendo le azioni militari necessarie a difendersi e prevenire un altro attacco da parte di Hamas. Il 25 per cento, invece, ritiene che l'azione militare di Israele sia sproporzionata. Per quanto riguarda le opinioni sul conflitto, circa il 42 per cento degli intervistati ha dichiarato di simpatizzare di più con il popolo israeliano, mentre il 12 per cento ha affermato di provare maggior solidarietà per il popolo palestinese. La risposta alla crisi in Medio Oriente del presidente Usa Joe Biden ha ricevuto giudizi generalmente negativi: solo il 37 per cento degli elettori interpellati dal “Wall Street Journal” hanno espresso approvazione per la gestione del conflitto da parte dell’inquilino della Casa Bianca, mentre il 52 per cento si è detto insoddisfatto. I giudizi negativi sono in linea con le valutazioni complessive dell'operato di Biden che, secondo il sondaggio, hanno toccato i valori minimi dall’inizio del suo mandato. Il sondaggio riflette profonde divisioni generazionali e dettate dall’appartenenza politica: appena il 17 per cento degli elettori democratici intervistati ha dichiarato di sostenere Israele, contro il 69 per cento dei repubblicani. Sostiene Israele il 31 per cento degli elettori di età compresa tra 18 e 34 anni, mentre tra gli elettori di età superiore a 65 anni la percentuale sale al 53 per cento.(Was)