Giappone: scandalo donazioni elettorali, presentata mozione di sfiducia contro portavoce governo Matsuno

- Il Partito costituzionale democratico, principale forza politica di opposizione parlamentare in Giappone, ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del segretario capo di Gabinetto e portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, una tra le figure di maggior profilo coinvolte nello scandalo della mancata denuncia di parte delle donazioni elettorali ricevute dal Partito liberaldemocratico (Pld) al governo in quel Paese. Jun Azumi, responsabile degli affari parlamentari del partito di opposizione, ha dichiarato che nella sua posizione Matsuno “rischia di nuocere all’interesse nazionale”, non avendo ancora risposto pubblicamente alle accuse secondo cui avrebbe celato alle autorità fiscali milioni di yen di donazioni private ricevuti dalla sua fazione interna al Pld. Ai giornalisti, Matsuno ha dichiarato di non volersi dimettere, e di essere pronto ad affrontare la mozione parlamentare di sfiducia. (segue) (Git)