Ucraina: Washington studia nuova strategia bellica dopo il fallimento della controffensiva (2)

- Stando alle anticipazioni fornite dal quotidiano, però, gli Usa avrebbero abbandonato l’obiettivo di riconquistare i territori occupati dalla Russia, e punterebbero ora ad una “strategia conservativa” tesa a limitare ulteriori perdite di territori da parte Ucraina. Nelle ultime settimane, infatti, a passare alla controffensiva sono state le forze russe, che su diversi fronti – ad esempio a nord e sud di Bakhmut – hanno già annullato gran parte dei progressi territoriali che le forze ucraine avevano conseguito nei mesi scorsi al prezzo di ingenti perdite. Il “New York Times” ricorda che in due anni gli Stati Uniti hanno concesso all’Ucraina ben 111 miliardi di dollari di aiuti militari ed economici, e sempre più esponenti del Partito repubblicano sono contrari allo stanziamento di altri fondi. Secondo funzionari anonimi citati dal quotidiano, “molti leader ucraini non si rendono conto di quanto precario sia il sostegno finanziario Usa. (…) Questi generali e alti funzionari ucraini hanno aspettative irrealistiche in merito alle forniture statunitensi”, e chiedono ad esempio “milioni di proiettili d’artiglieria dagli arsenali occidentali, che semplicemente non esistono”. Le Forze armate ucraine, dunque, dovranno rassegnarsi a combattere con meno mezzi a disposizione, e anche per questa ragione cresce a Washington il fronte di quanti premono per una strategia tesa a congelare il più possibile il conflitto, lavorando frattanto alla capacità dell’Ucraina di produrre armi e munizioni. (Was)