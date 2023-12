Kosovo-Italia: film e serie prodotti dalla Rai in onda il prossimo anno su Rtk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo estremamente grati ad ambasciata ed Istituto di cultura per questo progetto, con cui l’Italia conferma il proprio sostegno alla televisione pubblica kosovara, una tv che intende parlare a tutti senza distinzioni. Di Italia c’è molta domanda in Kosovo e, attraverso le produzioni che abbiamo selezionato come quelle su Enzo Ferrari, Federico Fellini, Renato Carosone o gli ottant’anni della Mostra del Cinema di Venezia, sono convinto che l’interesse aumenterà ancora di più”, aggiunge il direttore generale di Rtk Ahmetxhekaj. Prodotti di punta del “ciclo italiano” che andrà in onda su Rtk nel 2024 sono le due serie tv “Cuori” e “Mina Settembre”, entrambe prodotte nel 2021 e i cui episodi sono stati visti in Italia da milioni di telespettatori. Nella prima serie, il racconto si svolge a Torino alla fine degli anni Sessanta, dove tra lavoro e sentimenti spesso contrastanti un gruppo di cardiologi cerca di rivoluzionare la medicina sperimentando nuove tecniche per salvare quante più vite possibili. La seconda serie tv, liberamente tratta dai racconti dello scrittore Maurizio De Giovanni, è invece incentrata su un’assistente sociale (Mina) che lavora in un consultorio familiare nel centro storico di Napoli, divisa tra la continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri e una vita sentimentale alquanto precaria. (Alt)