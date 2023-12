Kosovo-Italia: premier Kurti presenzia a firma accordo tra radiotelevisione e ambasciata italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, ha partecipato alla cerimonia di firma dell'accordo tra l’emittente radiotelevisiva pubblica del Kosovo “Rtk”, l'ambasciata italiana in Kosovo e l'Istituto italiano di cultura di Tirana. La sua attuazione porta agli spettatori kosovari la cinematografia italiana, i film e le serie prodotte dalla Rai attraverso l’emittente di Pristina. “Oggi è un giorno speciale e io, in qualità di primo ministro, sono qui per esprimere il mio sostegno, ma anche la mia gratitudine per questo risultato”, ha detto Kurti aggiungendo che l’accordo riafferma ancora una volta la cooperazione culturale e strategica tra il Kosovo e l’Italia. L'ambasciatore italiano in Kosovo, Antonello De Riu, ha definito l'accordo un progetto di importanza strategica attraverso cui il pubblico del Kosovo potrà conoscere meglio la lingua e la cultura italiana. Secondo questo accordo due serie tv, quattro film e sei documentari prodotti dalla Radio televisione italiana (Rai) andranno in onda il prossimo anno sulla Radio televisione del Kosovo (Rtk), in lingua originale e con i sottotitoli in albanese e in serbo. Ciò in virtù di uno speciale progetto promosso dal ministero italiano degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale) in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Pristina, l’Istituto italiano di cultura di Tirana (competente anche per il Kosovo) e RAICom.(Alt)