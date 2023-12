Kosovo-Italia: inaugurata a Pristina mostra sull’architettura al femminile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra – realizzata dal ministero italiano degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in collaborazione con la Fondazione Maxxi di Roma – articola il suo racconto in capitoli. Il primo (Storie di architette italiane) è dedicato alle vicende e ai progetti di una ventina tra le esponenti più interessanti dell’architettura italiana a partire dal dopoguerra fino ai giorni nostri. Il secondo capitolo (Pratiche in Italia) pone l’attenzione su una serie di lavori realizzati in Italia da progettiste internazionali, spesso in collaborazione con imprese e professionisti locali, nei due decenni del secolo presente. Gli ultimi due capitoli (Narrazioni e visioni) comprendono le interviste a esperte e studiose sul tema della “gender equality” nelle professioni dell’architettura e una serie di opere video dedicate al rapporto sempre più consapevole “tra genere e spazio”. (Com)