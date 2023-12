Serbia-Kosovo: Vucic, possibile che accordo di Ocrida diventi una condizione per ammissione all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo per la normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo raggiunto a Ocrida potrebbe diventare una condizione per l'ammissione all'Unione europea. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic in un'intervista al settimanale "Nin". "Esiste la possibilità che l'accordo di Ocrida diventi parte del capitolo 35 dei negoziati e quindi una condizione per l'ammissione all'Ue della Serbia", ha affermato il presidente serbo. Vucic ha quindi sostenuto che "due Paesi premono fortemente" affinché questo diventi parte del processo negoziale. "Non spetta a me dire ora quali sono, non sono sicuro che anche gli altri lo vogliano, quindi vedremo", ha detto Vucic, sottolineando di aver "sempre affermato" che l'ammissione del Kosovo alle Nazioni Unite "è fuori discussione" e di aver informato di ciò "i francesi, i tedeschi, gli italiani e tutti gli europei". (segue) (Seb)