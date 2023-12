Germania: nuovi dettagli sull'ex ufficiale golpista arrestato presso Perugia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emergono nuovi dettagli su Maximilian Eder, l'ex ufficiale dell'esercito tedesco arrestato presso Perugia il 7 dicembre 2022 nel quadro dell'operazione di polizia avvenuta in Germania, Italia e Austria che ha portato a sgominare il Consiglio, l'organizzazione golpista di estrema destra del principe Enrico XIII di Reuss. Estradato in Germania, Eder è stato detenuto nel carcere di Landshut dove ha tentato il suicidio mediante uno sciopero della fame e della sete, che ha interrotto dopo 35 giorni perché minacciato di alimentazione forzata. Inoltre, è ora noto che una donna di Rosenheim ha tentato di ottenere la liberazione dell'ufficiale in pensione con una protesta di fronte al penitenziario. A tal fine, a ottobre scorso, la donna si è presentata all'ingresso della prigione, ha chiesto urlando il rilascio di Eder e, come riferisce il quotidiano “Berliner Morgenpost”, ha defecato sul posto. Il detenuto è stato successivamente trasferito nel carcere di Stadelheim, presso Monaco di Baviera. Tenente colonnello del Comando forze speciali dell'esercito (Ksk) e poi comandante del 112mo battaglione di fanteria meccanizzata (Panzergrenadier), Eder è riposo dal 2016 è stato arrestato in un albergo di Ponte San Giovanni, presso Perugia, dove era giunto dai Balcani. In Kosovo, il 112mo battaglione Panzergrenadier al comando di Eder è stato inquadrato nella Kfor, la forza della Nato che dal 1999 garantisce pace e ordine nel Paese. (Geb)