Serbia-Kosovo: Lajcak annuncia accordo tra compagnie energetiche Keds e Elektrosever

- Le società energetiche Keds ed Elektrosever hanno firmato un contratto commerciale. Lo ha annunciato l'inviato dell'Unione europea per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak. Già nel giugno dello scorso anno le due capitali avevano concordato una tabella di marcia per l'attuazione degli accordi energetici del 2013 e del 2015, con fasi chiaramente definite e una scadenza per l'adempimento degli obblighi. Tra gli annunci riguardanti lo stato di avanzamento figurava proprio la possibile firma del contratto tra Keds ed Elektrosever. All’inizio di quest’anno, nel suo rapporto, l’Ufficio per il Kosovo ha dichiarato che sono stati compiuti progressi nell’attuazione della tabella di marcia per l’attuazione degli accordi energetici e che Elektrosever ha completato il processo di conclusione dei necessari contratti tecnici standard con Kost. La tabella di marcia per l'attuazione degli accordi energetici, concordata l'anno scorso, prevede il rilascio di una licenza di fornitura a Elektrosever, con l'obbligo per questa società di firmare gli accordi tecnici necessari con le società Kostt e Keds.(Seb)