Germania: depositate le accuse contro principe Enrico XIII di Reuss per “pianificazione colpo di Stato” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il reclutamento e l’approvvigionamento di armi delle Compagnie di difesa della patria era responsabile Maximilian Eder, già tenente colonnello del Ksk e poi comandante del 112mo battaglione di fanteria meccanizzata (Panzergrenadier). Nel quadro dell’operazione Kangal, l’ufficiale a riposo dal 2016 è stato arrestato in un albergo di Ponte San Giovanni, una frazione di Perugia, dove era giunto dai Balcani. In Kosovo, il 112mo battaglione Panzergrenadier al comando di Eder è stato inquadrato nella Kfor, la forza della Nato che dal 1999 garantisce pace e ordine nel Paese. Von Pescatore ed Eder hanno partecipato alle proteste tenute in Germania contro le restrizioni per il contenimento del Covid-19 e hanno reclutato il personale delle Compagnie di difesa della patria tra “No Vax” e “cittadini dell’Impero”. Durante una manifestazione a Berlino, Eder con il basco amaranto del Ksk dichiarò dal palco che il reparto doveva essere schierato a Berlino per effettuare “un’adeguata pulizia” all’interno del Bundestag. In Germania come altrove, governo e Parlamento sono accusati dai “No Vax” di aver instaurato una “dittatura sanitaria” approfittando dell’emergenza coronavirus. Fino all’ottobre del 2022, i militari del Consiglio avrebbero effettuato sondaggi in alcune caserme in Baden-Wuerttemberg, Baviera e Assia al fine di sapere se vi potessero essere alloggiate le Compagnie di difesa della patria. Dopo l’arresto a Ponte San Giovanni, Eder è stato estradato in Germania venendo detenuto nel carcere di Landshut dove ha tentato il suicidio mediante uno sciopero della fame e della sete, che ha interrotto dopo 35 giorni perché minacciato di alimentazione forzata. È ora noto che una donna di Rosenheim ha cercato di ottenere la liberazione dell’ufficiale in pensione con una protesta di fronte al penitenziario. Il detenuto è stato successivamente trasferito nel carcere di Stadelheim, presso Monaco di Baviera. (segue) (Geb)