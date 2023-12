Arte: direttore Uffizi, Gliptoteca Monaco deve restituire basamento Discobolo Lancellotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Gliptoteca di Monaco di Baviera deve restituire al più presto possibile il basamento del Discobolo Lancellotti, conservato al Museo Nazionale Romano. È quanto dichiarato dal direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt, come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Wdr”. Secondo lo storico dell'arte tedesco, senza la propria base, la copia in marmo dell'originale bronzeo dello scultore greco Mirone “non ha valore storico o artistico”. Ritrovata a Roma sull’Esquilino nel 1781, l’opera entrò in possesso dei principi Lancellotti. Impressionato dalla bellezza della scultura durante la sua visita nella capitale italiana nel 1938, Adolf Hitler chiese e ottenne da Benito Mussolini che il Discobolo Lancellotti venisse venduto alla Germania, dove fu esposto presso la Gliptoteca di Monaco. La statua tornò a Roma nel 1948 nel quadro delle restituzioni delle opere trafugate dai nazisti effettuate dalla Germania, sebbene il basamento si trovi ancora nel museo del capoluogo della Baviera. Secondo il direttore della Gliptoteca, Florian Knauss, questa parte del Discobolo Lancellotti non verrà riconsegnata al Museo Nazionale Romano perché acquisita con un regolare atto di compravendita e non come dono di Mussolini a Hitler. La statua è stata al centro di una lunga disputa tra Roma e Berlino, recentemente risolta con il governo tedesco che ha rinunciato a ogni rivendicazione sulla restituzione dell'opera alla Germania. (Geb)