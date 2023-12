Cittadinanza: Rosato (Az-Per), presto nostra proposta per darla a minori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Vogliamo assumerci questo modo di fare politica, provare a essere soggetti che cuciono, perché stare al centro nello schieramento politico non può voler dire randellare a destra e sinistra: vuol dire stare in un luogo dove provi a cucire le posizioni tra chi è nello schieramento di destra o di sinistra o di centrodestra o del centrosinistra e a trovare delle sinergie. Questo non vuol dire votare la maggioranza, vuol dire far fare alla maggioranza delle cose che servono oggi al Paese". Lo ha detto il deputato di Azione-Per Ettore Rosato alla platea di un centinaio di partecipanti alla presentazione di Popolari europeisti riformatori questo pomeriggio nei locali del Mug - Magazzini generativi. All’evento, con il sindaco Lepore, anche gli interventi del Presidente Emil Banca ed ex ministro Gian Luca Galletti, vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia Daniele Ravaglia, Raffaella Pannuti, presidente nazionale Ant, Chiara Pazzaglia, presidente provinciali Acli di Bologna e Giuseppe Torluccio, vicepresidente della Fondazione Yunus. "In questo tempo - ha detto Rosato - abbiamo bisogno di cucire, non di rompere, perché oggi purtroppo la politica si caratterizza per i decibel, cioè chi urla di più e chi riesce a mettere un’idea dentro un tweet ha mediamente più ragione. Dopodiché questa idea è 'aboliamo la povertà' da una parte, dall'altra parte è 'aboliamo le accise', e noi dobbiamo occuparci di quel che accade il giorno dopo, quando ci si accorge che non si può fare. Non si può vivere di campagna elettorale, perché di campagna elettorale alla fine muore il Paese. Guardateli al governo, oggi sono in difficoltà. La prima difficoltà che hanno, a parte la squadra è che sono in contraddizione con le cose che hanno sempre detto. E questo perché si rendono conto che la realtà è diversa da quella che hanno raccontato: il blocco navale non esiste da nessuna parte, non esisteva quando lo invocavano e adesso non possono farlo neanche giocando a Risiko". "Due le battaglie sul sociale - poi ha annunciato il parlamentare centrista e segretario del Copasir - che ci siamo messi in testa di fare: una sulle adozioni, semplificando procedure che sono lunari, e l'altra sulla cittadinanza per i minori stranieri che vivono e studiano in Italia". (Rin)