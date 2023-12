© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- - Cerimonia di accensione dell’albero di Natale in Campidoglio per celebrare il 75mo anniversario della Costituzione Italiana. Intervengono il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli. Roma, piazza del Campidoglio (ore 18)- Evento dal titolo “Parte il progetto di realizzazione per la rete 5G e wi-fi nella Capitale”. Intervengono il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il direttore generale di Roma Capitale, Paolo Aielli e Antonio Ruggiero, Ceo Boldyn networks Italia. Roma, Sala delle Bandiere in Campidoglio (ore 13)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, interviene al convegno "Il ruolo della famiglia Besso-Lumbroso nella storia italiana tra Otto e Novecento". Roma, Palazzo Besso, largo Argentina 11 (ore 9:30)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, interviene alla presentazione del libro "Roma e la terribile estate del '43" di Sandro Menichelli. Roma, Sala della Protomoteca, Campidoglio (ore 10:30) (segue) (Rer)