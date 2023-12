Ue: Renzi, Draghi sarebbe perfetto sia a Commissione che a Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo vedrei bene sia alla Commissione europea che al Consiglio, sono dinamiche complicate, ma lui ha una reputation che non ha nessun leader europeo". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, al Tg2Post su Rai2, commentando il possibile ruolo di Mario Draghi in Europa. Sarebbe un'idea "fantastica. Chi crede nel sovranismo alla Salvini per intendersi forse non vede di buon occhio Draghi, ma per chi come me crede agli Stati Uniti d'Europa, Draghi sarebbe perfetto", ha aggiunto. (Rin)