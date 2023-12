M5s: iscritti eleggono Cominardi tesoriere e Appendino vicepresidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione all'approvazione della proposta del presidente di istituzione di Comitati previsti dallo Statuto in via facoltativa e di elezione dei relativi componenti, risultano eletti: Alfonso Colucci (coordinatore), Enrica Alifano, Carmela Auriemma, Roberto Cataldi, Ada Lopreiato (Istituzioni e coesione territoriale); Roberto Gravina (coordinatore), Ida Carmina, Maria Angela Danzì, Roberto Gambino, Adriano Zuccalà (Enti locali); Mario Turco (coordinatore), Nunzia Catalfo, Emiliano Fenu, Sabrina Licheri, Daniele Pesco (Economia lavoro impresa); Andrea Quartini (coordinatore), Stanislao Di Piazza, Barbara Guidolin , Orfeo Mazzella, Elisa Pirro (Salute e inclusione sociale); Roberto Scarpinato (coordinatore), Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso, Carla Giuliano, Giulia Sarti (Giustizia e legalità); Gianni Girotto (coordinatore), Antonio Caso, Giovanni Pau, Emma Pavanelli, Elena Sironi (Transizione ecologica e digitale); Salvatore Giuliano (coordinatore), Gaetano Amato, Dario Carotenuto, Daniela Morfino, Anna Laura Orrico (Istruzione, università, cultura e informazione); Alessandra Maiorino (coordinatrice), Stefania Ascari, Anna Bilotti, Mario Furore, Luca Trapanese (Politiche di genere e diritti civili); Chiara Appendino (coordinatrice), Concetta Damante, Gianmaria De Stefanis, Francesco Mandoi, Marco Pellegrini ("Città 2050" e Pnrr - sicurezza e politiche per la casa); Sergio Costa (coordinatore), Alessandro Caramiello, Carmen Di Lauro, Ilaria Fontana, Gisella Naturale ("Pianeta 2050" - politiche alimentari, dissesto idrogeologico, protezione animali); Vittoria Baldino (coordinatrice),Davide Aiello, Valentina Barzotti, Marianna Ricciardi, Marco Zerbino (Politiche giovanili); Gabriella Di Girolamo (coordinatrice), Giorgio Fede, Antonino Iaria, Carmela Mucherino, Roberto Traversi (Infrastrutture e mobilità sostenibile). (Rin)