Usa: legali di Hunter Biden chiedono archiviazione delle accuse per armi da fuoco

- Gli avvocati di Hunter Biden hanno chiesto l’archiviazione delle cause avanzate nei confronti del figlio del presidente Usa per avere acquistato illegalmente una pistola nel 2018, mentendo in merito alla sua dipendenza da sostanze stupefacenti. Lo riferisce il portale di informazione “The Hill”. Stando agli atti giudiziari, i legali hanno accusato il consigliere speciale David Weiss, coordinatore del processo, di avere “ceduto a pressioni politiche” e definendo il processo una “azione vendicativa” contro il figlio di Joe Biden. Gli avvocati hanno poi invocato i termini del patteggiamento inizialmente raggiunto con le autorità giudiziarie, in base al quale Hunter sarebbe dovuto rimanere immune a future accuse ma poi fallito (il figlio del presidente si è dichiarato non colpevole). I legali hanno anche invocato il Secondo Emendamento della Costituzione Usa, affermando che è consentito acquistare una pistola nonostante il consumo di droga. (Was)