Gaza: Blinken sente ex ministro israeliano Gantz, evitare escalation del conflitto

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con Benny Gantz, ex ministro della Difesa e componente del gabinetto di guerra israeliano. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso la situazione nella Striscia di Gaza e il lavoro per garantire la liberazione degli ostaggi catturati da Hamas. Particolare attenzione è stata dedicata al tema degli aiuti umanitari alla popolazione civile e alla necessità di evitare escalation sul piano regionale. Il capo della diplomazia statunitense ha sottolineato soprattutto la necessità di stabilizzare le tensioni in Cisgiordania e proteggere i civili. Blinken, infine, ha ribadito il sostegno di Washington alla creazione di uno Stato palestinese. (Was)