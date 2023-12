Ue: Gentiloni, Repower Eu finanzierà 4.000 nuove colonnine di ricarica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento Repower Eu, il Consiglio ha già adottato 23 capitoli, in linea con le raccomandazioni specifiche per paese della Commissione europea. A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso di un'audizione alla commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo. "Le misure contenute in questi capitoli rafforzeranno la nostra sicurezza energetica, mitigheranno l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia sulle famiglie e sulle imprese, e sosterranno la ristrutturazione delle abitazioni, in particolare per l'edilizia sociale", ha detto Gentiloni. Inoltre, ha concluso, finanzieranno più di 4 mila punti di ricarica e daranno impulso allo sviluppo di competenze verdi e alla formazione di oltre 100 mila persone". (Beb)