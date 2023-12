Tunisia: Saied riceve ministro Giustizia Jaffal, focus su tempistiche processi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha incontrato al palazzo di Cartagine il ministro della Giustizia, Leila Jaffal. In un comunicato diffuso in serata dall'ufficio di presidenza si apprende che l'incontro ha affrontato diversi temi, il più importante dei quali è "la necessità di una decisione definitiva entro un termine ragionevole in molti casi che sono rimasti bloccati per più di un decennio sotto falsi pretesti, e il ritardo continua, come il caso dei due martiri, Chokri Belaid e Mohamed Brahmi". La nota fa anche riferimento ad altri soldati uccisi nel luglio 2013 e "una serie di altri crimini che sono arrivati in appello solo dieci anni dopo, e che potrebbero estendersi per altri dieci anni se le sentenze venissero ribaltate". Saied ha affermato che "il popolo tunisino ha il diritto di conoscere la verità e ha il diritto di ritenere responsabili tutti coloro che hanno commesso crimini contro di esso, sia prima che dopo il 17 dicembre 2010". I due hanno anche discusso il progetto di revisione del capitolo 411 del Codice di commercio e il decreto relativo alla conciliazione penale da rivedere quanto prima, dato che lo scopo della conciliazione è quello di recuperare il denaro dei cittadini, e fare in modo che chi ricorre a tale misura possa riprenderà la propria attività liberamente e nel rispetto della legge. (segue) (Tut)