Gaza: Msf denuncia ferimento di un chirurgo all'interno dell'ospedale Al-Awda

- Oggi un chirurgo di Medici Senza Frontiere (Msf) è stato ferito all'interno dell'ospedale Al-Awda, nel nord di Gaza, da colpi d'arma da fuoco sparati dall'esterno della struttura. Lo riferisce un comunicato stampa dell'organizzazione sanitaria. Il team di Msf all'interno dell'ospedale riferisce che diversi cecchini circondano l'ospedale e sparano su chi si trova all'interno. L'ospedale di Al-Awda è sotto assedio totale da parte delle forze israeliane dal 5 dicembre. "Le notizie che arrivano dall'ospedale sono strazianti e siamo molto preoccupati per la sicurezza dei pazienti e del personale all'interno", ha affermato Renzo Fricke, capomissione di Msf. "Al Awda è un ospedale funzionante, con all'interno personale medico e molti pazienti in condizioni vulnerabili. Prendere di mira gli operatori medici mentre si prendono cura dei loro pazienti è assolutamente riprovevole, nonché assolutamente disumano", ha aggiunto. Come riferisce la nota, l'ospedale Al-Awda è sotto attacco dal 7 ottobre. Questi attacchi hanno ucciso almeno 5 persone dello staff ospedaliero, tra cui due medici di Msf, mentre assistevano i loro pazienti. L'edificio dell'ospedale ha subito danni sostanziali nei bombardamenti e nei combattimenti, come molti altri ospedali nel nord della Striscia, e le forniture mediche sono in esaurimento, compromettendo ulteriormente la capacità dei medici di curare i pazienti. (Com)