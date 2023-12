M5s: iscritti eleggono Cominardi tesoriere e Appendino vicepresidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il nostro lavoro sarebbe molto più difficile e meno veicolabile all'esterno senza la costante presenza delle agenzie di stampa come Nova" Ettore Licheri

Presidente del Gruppo del Movimento 5 stelle inSenato

22 luglio 2021

- Si è conclusa alle ore 22.00 di oggi 11 dicembre 2023 la consultazione in rete degli iscritti del Movimento cinque stelle. Il totale dei votanti, si legge sul sito M5s, è pari a 19.357. In relazione all'approvazione della proposta di destinazione di un milione di euro delle restituzioni dei portavoce alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione di maggio 2023 hanno votato sì: 17.479 iscritti e no 1.878. Pertanto "la proposta è approvata". E' stato eletto tesoriere del Movimento cinque stelle, Claudio Cominardi con 18.181 sì 1.176 no. E ancora l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino stata eletta vicepresidente M5s con 18.503 sì e 854 voti contrari. Quanto all'approvazione della proposta del presidente Giuseppe Conte di elezione dei componenti dei Comitati previsti dallo Statuto risultano eletti: Pasquale Tridico (coordinatore), Luigi Gallo, Patty L’Abbate, Sabrina Pignedoli Manuel Tuzi (Comitato per la formazione e l’aggiornamento); Mariassunta "Susy" Matrisciano (coordinatrice), Rossella Accoto, Dolores Bevilacqua, Enrico Cappelletti, Agostino Santillo (Comitato per i rapporti territoriali); Gianluca Perilli (coordinatore), Paola Carinelli, Roberto Castiglion, Tiziana Ciprini, Luca Pirondini (Comitato nazionale progetti); Laura Ferrara (coordinatrice), Tiziana Beghin, Ettore Licheri, Bruno Marton, Filippo Scerra (Comitato per i rapporti europei e internazionali). (segue) (Rin)