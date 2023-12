Usa-Ucraina: colloquio Biden-Zelensky fissato per domani alle 20:15

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio di domani tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, è stato fissato alle 14:15 locali (le 20:15 in Italia). Lo riferisce la Casa Bianca. I due leader, al termine del bilaterale, parteciperanno ad una conferenza stampa congiunta. Zelensky è arrivato a Washington nel tentativo di convincere il Congresso ad approvare il pacchetto di aiuti da 110 miliardi di dollari che la Casa Bianca ha chiesto per continuare a fornire assistenza ad Ucraina, Israele e Taiwan, dopo il primo “no” arrivato dal Sentato Usa la settimana scorsa. (Was)