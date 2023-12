Spettacolo: Mazzi, indennità per lavoratori, domande entro il 15 dicembre e contributi fino a 4 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo dovranno presentare all’Inps, tassativamente entro il 15 dicembre, le domande per beneficiare dell’indennità di discontinuità, uno strumento su cui potranno contare stabilmente ogni anno. Un provvedimento strutturale e continuativo mai realizzato prima, che, in riferimento al 2023, prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro e punte massime di contributi pari a 4 mila euro per lavoratore". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi intervenendo questa sera a "Isoradio". (Rin)