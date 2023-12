Sicurezza: inaugurazione anno accademico 2023-2024 Scuola perfezionamento per Forze di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi presso l'Auditorium "Prefetto Carlo Mosca" della Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia, si è tenuta la Cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 alla presenza del ministro dell'Interno, prefetto Matteo Piantedosi, del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, dei vertici dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e delle massime Autorità giudiziarie e delle Agenzie di sicurezza ed Autorità garanti. Il procuratore generale della Corte di Cassazione, dottor Luigi Salvato, ha tenuto una prolusione sul tema "Presunzione di innocenza, Comunicazione e Formazione". L'evento - si legge in una nota - è stato concluso dal ministro dell'Interno, che ha dichiarato ufficialmente aperto l'anno accademico. Il direttore della Scuola di perfezionamento ha illustrato il programma dei corsi per il prossimo anno accademico che prevede: XXXIX Corso di Alta Formazione, della durata di nove mesi, che ha avuto inizio il 18 settembre 2023 e terminerà il 21 giugno 2024. Il corso, aperto anche ad uditori stranieri, è diretto ad incrementare e qualificare le competenze dei funzionari di livello dirigenziale delle Forze di Polizia italiane sotto il profilo delle capacità manageriali ed in materia di coordinamento e di cooperazione internazionale; corsi di aggiornamento in materia di coordinamento interforze e cooperazione internazionale; corsi di analisi criminale di I livello e di II livello; corsi di aggiornamento per esperto per la sicurezza destinati alle ambasciate italiane all'estero; corsi per candidature di funzionari/ufficiali italiani presso Agenzie Ue ed Organismi internazionali; corsi Cepol, l'Unità nazionale della Accademia Ue con sede a Budapest; corsi internazionali per la prevenzione ed il contrasto al crimine organizzato presso la dipendente Scuola internazionale di Alta formazione di Caserta. Complessivamente, nell'anno accademico 2023/2024 verranno formati 550 dirigenti delle Forze di Polizia italiane e straniere. (Com)