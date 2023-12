Pnrr: Gentiloni, 50 per cento pietre miliari va raggiunto entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 50 per cento delle oltre 6 mila pietre miliari e obiettivi dello Strumento per la ripresa e la resilienza (Rrf) deve essere raggiunto entro la fine dell'anno. A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso del suo intervento alla commissione Affari economici del Parlamento europeo. "Per quella data, prevediamo che l'82 per cento di tali tappe e obiettivi saranno valutati dalla Commissione come raggiunti o segnalati dagli Stati membri come completati o sulla buona strada", ha aggiunto. "Questo è un segnale forte del fatto che gli Stati membri stiano rispettando i loro impegni. Ora che quasi tutti i piani rivisti sono stati adottati, abbiamo invitato gli Stati membri ad accelerare le richieste di pagamento", ha concluso Gentiloni. (Beb)