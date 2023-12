Brasile: ministro Difesa, Venezuela non userà territorio brasiliano per invasione Guyana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Brasile, Jose Mucio Monteiro, ha detto che l'esercito del Venezuela non userà "in nessuna maniera" il territorio brasiliano come accesso per un'eventuale invasione della Guyana. "Loro arriveranno in Guyana solo passando per il territorio brasiliano, e noi non lo permetteremo in nessuna maniera", ha affermato Mucio, aggiungendo che "il Brasile non verrà coinvolto in nessuna ipotesi". L'esercito brasiliano aveva confermato la settimana scorsa di aver inviato 16 blindati alla frontiera con il Venezuela dopo il risultato del referendum consultivo che ha approvato l'annessione del Territorio Essequibo. "Avevamo già l'idea di rinforzare Roraima perché lì c'è il problema degli indigeni, ma anche quello dell'estrazione illegale di minerali e del narcotraffico, problemi di tutto il mondo. Chiaramente abbiamo anticipato e stiamo aumentando il contingente in loco in tempi più brevi per evitare problemi", ha detto il ministro.(Brb)