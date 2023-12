Tunisia: previsioni Fitch, deficit fiscale scenderà al 6,4 per cento nel 2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitch prevede che la crescita del Pil nel Paese nordafricano scenderà allo 0,9 per cento nel 2023 dal 2,4 per cento del 2022, a causa della forte contrazione della produzione di grano, influenzata dalle scarse precipitazioni. Le previsioni indicano comunque una lieve ripresa all'1,5 per cento medio nel biennio 2024-2025, supportata da un effetto base favorevole. La crescita rimarrà limitata dall'elevato rischio sovrano che incide sul contesto imprenditoriale e sul sentimento degli investitori, dall'elevata inflazione (prevista in media al 9,3 per cento nel 2023) e dal crescente impatto di spiazzamento sul settore privato a causa delle elevate esigenze di finanziamento del governo. A pesare maggiormente sulle classificazioni modeste della Tunisia da parte delle agenzie internazionali, la bassa stabilità politica, uno stato di diritto consolidato ma indebolito così come i diritti di partecipazione al processo politico, una capacità istituzionale moderata e un livello di corruzione ampiamente percepito. (Tut)