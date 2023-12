Ucraina: Fmi completa seconda revisione accordo Eff, via libera a tranche da 900 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha completato la seconda revisione dell’accordo concordato con l’Ucraina nell’ambito del meccanismo di finanziamento esteso (Eff), autorizzando così nuovi fondi per 900 milioni di dollari. In una nota, il consiglio direttivo ha affermato che le autorità di Kiev hanno compiuto “progressi importanti” nel quadro degli impegni presi in base all’accordo, nonostante le “condizioni sfidanti”. L’economia ucraina continua a mostrare una “resilienza invidiabile”, nonostante l’incertezza senza precedenti associata alla guerra con la Russia, che rende complesso effettuare previsioni per il futuro. (Was)