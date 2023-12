Tunisia: Saied riceve ministro Giustizia Jaffal, focus su tempistiche processi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È opportuno ricordare che Chokri Belaid, era un politico e avvocato tunisino, leader dell'opposizione con il Movimento dei patrioti democratici laico di sinistra, fortemente critico del regime di Ben Ali prima della rivoluzione del 2011 e dell'allora governo tunisino guidato dagli islamisti. Il 6 febbraio 2013 venne ucciso a colpi di arma da fuoco davanti alla sua casa a El Menzah, nella capitale Tunisi. Mohamed Brahmi, invece, era il fondatore ed ex leader del Movimento popolare che, sotto la sua guida, ha vinto due seggi alle elezioni costituenti nel 2011. Anche Brahmi venne ucciso a colpi di arma da fuoco a Tunisi fuori dalla sua casa ad Ariana davanti a sua moglie e ai suoi figli da due uomini su una motocicletta, secondo le ricostruzioni. I due, considerati "martiri", erano membri della stessa coalizione di sinistra. Il ministro dell'Interno dell'epoca, Lotfi Ben Jeddou, dichiarò in una conferenza stampa all'epoca dei fatti che "la stessa arma automatica da 9 mm che ha ucciso Belaid ha ucciso anche Brahmi". Dopo le loro morti, centinaia di tunisini, inclusi parenti e membri del partito del Movimento popolare, manifestarono davanti all'edificio del ministero dell'Interno in Avenue Habib Bourguiba, nella capitale, e accusarono dell'assassinio il partito in carica Ennahda e i suoi seguaci. I mandanti e le dinamiche degli assassini politici, così come degli attentati terroristici che hanno insanguinato il Paese nel corso degli ultimi dieci anni, non sono mai stati chiariti. (Tut)