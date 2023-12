Tunisia: Saied incontra ministro Interno e responsabili sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha incontrato al palazzo di Cartagine, il ministro dell'Interno, Kamal Feki, il direttore generale della Sicurezza nazionale, Mourad Saied, e il comandante della Guardia nazionale, Hussein Gharbi. Lo rivela una breve nota della presidenza, affermando che durante l'incontro è stata discussa "la necessità di raddoppiare gli sforzi per far rispettare la legge, smantellare le reti criminali diffuse in molte regioni del Paese, nonché le reti dietro l'immigrazione irregolare". Il presidente ha invitato le autorità interessate ad impegnarsi maggiormente per combattere i monopolisti e gli speculatori, "soprattutto perché sono disponibili molti materiali che appaiono e scompaiono a seconda di ciò che le lobby organizzano con l'obiettivo di infiammare le condizioni sociali", afferma la stessa fonte. Saied ha sottolineato che "questo lavoro deve continuare senza interruzione perché la politica dello Stato non si basa su campagne limitate a pochi giorni, dopo di che i monopolisti tornano alla speculazione e al monopolio". L'incontro segue quello nel pomeriggio con il ministro della Giustizia, Leila Jaffal, con la quale ha discusso "la necessità di una decisione definitiva entro un termine ragionevole in molti casi giudiziari che sono rimasti bloccati per più di un decennio sotto falsi pretesti". Saied ha affermato che "il popolo tunisino ha il diritto di conoscere la verità e ha il diritto di ritenere responsabili tutti coloro che hanno commesso crimini contro di esso, sia prima che dopo il 17 dicembre 2010". (Tut)