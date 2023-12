Polonia-Ucraina: nuovamente bloccato valico di frontiera Yahodyn-Dorohusk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valico di frontiera Yahodyn-Dorohusk, tra Polonia e Ucraina, risulta nuovamente bloccato. Lo hanno reso noto le autorità di frontiera della Polonia. Il blocco dei camionisti, durato un mese, era stato brevemente revocato in giornata, consentendo il passaggio di veicoli e merci in territorio ucraino. Lunedì sera, un portavoce della polizia nella zona di confine ha detto che un camion si era fermato diagonalmente lungo la strada che porta al valico Yahodyn-Dorohusk a causa di un apparente guasto, bloccando il traffico in entrambe le direzioni. (Vap)