Iraq: Usa, ci aspettiamo che Baghdad faccia di più per proteggere le nostre truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono in contatto con le autorità irachene, e si aspettano che il governo di Baghdad faccia di più per contrastare le milizie filo-iraniane responsabili degli attacchi con missili e droni contro le truppe Usa che si trovano nel Paese. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “I nostri militari si trovano in Iraq su invito del governo, per condurre operazioni di contrasto al terrorismo: ci aspettiamo quindi che l’esecutivo di Baghdad faccia di più in questa situazione, e da parte nostra prenderemo tutte le misure necessarie per difendere i nostri soldati”, ha detto. (Was)