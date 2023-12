Gaza: Israele consentirà utilizzo di due valichi per controllo aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due valichi verso Gaza saranno utilizzati per aiutare a controllare gli aiuti umanitari destinati all'area. Lo ha reso noto il Coordinatore delle attività governative nei Territori (Cogat), agenzia del ministero della Difesa israeliano che si occupa di coordinare le questioni civili tra il governo, le Forze di difesa israeliane (Idf), le organizzazioni internazionali, i diplomatici e l’Autorità nazionale palestinese (Anp). "A seguito di una consultazione sulla sicurezza, oggi è stata presa la decisione di condurre uno screening di sicurezza integrato ai valichi di Nitzana e Kerem Shalom", ha affermato il Cogat, secondo cui la decisione "è stata presa per migliorare e potenziare le capacità e il volume dei controlli di sicurezza degli aiuti umanitari ammessi nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah in Egitto". Tuttavia, il Cogat ha aggiunto che "nessun rifornimento entrerà nella Striscia di Gaza da Israele e che tutti gli aiuti umanitari che entreranno nella Striscia di Gaza continueranno ad entrare attraverso il valico di Rafah in Egitto". (Res)