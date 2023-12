Tunisia: previsioni Fitch, deficit fiscale scenderà al 6,4 per cento nel 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitch ricorda che il governo ha implementato misure sulle entrate e raggiunto un accordo salariale che riduce la pressione fiscale derivante dalla massa salariale. Tuttavia, i progressi verso la riforma del sistema di sussidi, un'altra azione prioritaria per il programma del Fmi, sono in fase di stallo e vi è una chiara opposizione politica all'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari ed energetici sovvenzionati. Di conseguenza, i negoziati con l'Fmi si sono interrotti e l'agenzia di rating Fitch non prevede che le riforme progrediranno nel 2024, nel contesto delle elezioni presidenziali. L'agenzia prevede che il debito salirà a circa l'83 per cento del Pil nel 2024-2025 dall'80% nel 2023, poiché il previsto moderato miglioramento del saldo primario e la bassa crescita rimarranno insufficienti a ridurre il rapporto debito/Pil. La traiettoria del debito in Tunisia rimane altamente sensibile agli shock fiscali, in un contesto di elevata vulnerabilità alla volatilità dei prezzi internazionali delle materie prime, e al deprezzamento valutario. La rigorosa gestione e regolamentazione del mercato dei cambi ha mantenuto il tasso di cambio sostanzialmente stabile nel 2022-2023, ma gli scarsi finanziamenti esterni potrebbero aumentare la pressione sulla valuta, e un deprezzamento più marcato aumenterebbe sostanzialmente il rapporto debito/Pil dato l'elevato debito in valuta estera, sebbene l'elevata quota del debito del settore ufficiale implica condizioni di finanziamento favorevoli. (segue) (Tut)