Usa: Biden, Trump abbraccia violenza politica, non possiamo permettere che vinca

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è un sostenitore della violenza a fini politici. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un evento a Philadelphia. “Il futuro della nostra democrazia è a rischio: il mio predecessore rappresenta una minaccia per i diritti civili, per il diritto al voto e per il diritto alla libera scelta”, ha detto, aggiungendo che Trump metterebbe a rischio il posizionamento statunitense sul piano internazionale. “Se perdiamo la nostra democrazia perderemo tutto: non possiamo permettere che accada”, ha concluso. (Was)