Spagna: consegnato a Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo) e Kindelan (Aeb) il premio Tiepolo 2023 (2)

- La giornalista e conduttrice televisiva Leticia Iglesias ha dato inizio alla cerimonia ricordando la traiettoria di successo di Gros-Pietro e Kindelan, il loro contributo al rafforzamento del settore finanziario in Italia e Spagna e il loro sostegno alla crescita e alla competitività delle imprese che compongono il tessuto imprenditoriale dei due Paesi. Sotto la presidenza di Gian Maria Gros-Pietro, il Gruppo Intesa Sanpaolo si è consolidato tra i principali istituti bancari in Europa, fornendo sostegno all'economia nei Paesi in cui opera attraverso un approccio al business sostenibile e responsabile. Attraverso la Divisione Imi Corporate & Investment Banking (Imi Cib), guidata da Mauro Micillo, il gruppo ha incrementato significativamente negli ultimi anni la quota del business derivante da clientela internazionale, che oggi rappresenta circa il 50 per cento dei ricavi complessivi della Divisione, a conferma della sua solida vocazione internazionale. Quest'anno il Gruppo Intesa Sanpaolo celebra il 50mo anniversario del suo primo insediamento in Spagna, grazie alla Banca Commerciale Italiana (Comit). Il Paese iberico rappresenta uno dei presidi maggiormente rilevanti del network internazionale della Divisione Imi Cib, grazie ai solidi e radicati rapporti in essere con le principali corporate e financial institutions del Paese e all'expertise sviluppata dalle persone della filiale e alle risorse impegnate in loco. "Sono onorato di ricevere questo premio, quale presidente di Intesa Sanpaolo, in considerazione del prestigio e della rappresentatività delle persone che mi hanno preceduto, e della presidente di Aeb, Alejandra Kindelan", ha affermato Gros-Pietro durante il suo intervento. (segue) (Spm)