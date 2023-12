Spagna: consegnato a Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo) e Kindelan (Aeb) il premio Tiepolo 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Banca è presente in Spagna per aiutare le imprese a collaborare con le imprese spagnole e per guardare insieme al bacino del Mediterraneo, dove va tutelata la pace e si devono realizzare le condizioni favorevoli a una crescita economica sostenibile", ha sottolineato il presidente di Intesa Sanpaolo. "Quando si riceve un premio è bene ricordarsi, e ricordare, che quello che si ottiene è perlopiù frutto della collaborazione e della capacità di lavorare con gli altri, superando ostacoli e incomprensioni. Mi auguro che l'amicizia tra Spagna e Italia possa crescere ancora e svolgere un ruolo catalizzatore per costruire una società meno ineguale e più attenta all'ambiente, anche grazie all'aiuto prezioso del sistema bancario e finanziario", ha concluso Gros-Pietro. Oltre alla presidenza del prestigioso gruppo bancario italiano e alla vicepresidenza di Abi, Gros-Pietro riveste numerosi incarichi presso enti e istituzioni legate al settore finanziario e della ricerca. In particolare, è membro del Comitato corporate governance di Borsa italiana, del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori presso Consob, del Consiglio di amministrazione di Cotec Italia (di cui è socio fondatore) e di quello dell'Istitut per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi). (segue) (Spm)