Spagna: consegnato a Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo) e Kindelan (Aeb) il premio Tiepolo 2023 (4)

- "Quest'anno sono state premiate due figure di grande spessore che, con la loro visione ed esperienza, hanno consolidato il settore bancario come motore di business sostenibile e responsabile", ha affermato nel suo discorso di apertura l'ambasciatore Buccino Grimaldi, riferendosi ai due protagonisti della serata. "Delle vere, importanti ed autentiche storie di successo di cui non solo hanno potuto beneficiarsi i due Paesi – Italia e Spagna – ma anche l'intero contesto europeo" ha aggiunto l'ambasciatore che ha espresso particolare apprezzamento per il fatto che per la prima volta il premio sia stato assegnato ad una rappresentante del mondo imprenditoriale donna". (Spm)