Incendio ospedale Tivoli: procura, a oggi non ci sono elementi per iscrivere nomi tra indagati

- A oggi non ci sono elementi per procedere a iscrivere persone nel registro degli indagati per l’incendio avvenuto nell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, in provincia di Roma, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre. Per questo il procedimento per omicidio colposo plurimo, a seguito della morte di tre pazienti, e per incendio colposo al momento resta a carico di ignoti. È quanto comunica la procura di Tivoli. Questa mattina alle 10:30 si è tenuta una riunione del coordinamento investigativo, presenti il Pubblico ministero che cura le indagini fin dalla sera di venerdì, i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma e del nucleo investigativo dei vigili del fuoco, personale di polizia di Stato (Commissariato di Tivoli e squadra mobile di Roma). Si è fatto il punto delle indagini svolte e di quelle da svolgere, spiegano dalla procura. “É stato constatato il perfetto coordinamento tra tutti coloro che stanno lavorando sotto la direzione costante del Pm e i risultati fino ad ora raggiunti in pochissimo temo. Alle ore 12 di oggi, come programmato - prosegue la nota -, è stato conferito l’esame autoptico sulle salme delle tre persone decedute. Le operazioni inizieranno rapidamente e si spera entro 48 ore di restituire i corpi ai familiari, cui va la solidarietà della procura. I risultati dell’autopsia saranno comunicati quanto prima dal medico legale e dal tossicologo nominati, ma per avere certezze sulle cause della morte occorre un tempo non prevedibile in questo momento. Come è usuale in indagini come queste la polizia giudiziaria delegata sta continuando a svolgere tempestive e continue indagini". (segue) (Rer)