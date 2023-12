Incendio ospedale Tivoli: procura, a oggi non ci sono elementi per iscrivere nomi tra indagati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il procedimento è nei confronti di ignoti, per gli articoli 81-589 codice penale (omicidio colposo plurimo) e 449 del codice penale (incendio colposo). Non vi è alcun elemento per procedere a iscrizioni di diversi reati in quanto non risulta alcuna volontarietà dei fatti. Non vi sono elementi, allo stato per iscrivere persone come indagate per i citati reati, è appena il caso di ricordare che il Pm deve svolgere le doverose indagini prima di poter configurare gli estremi di iscrizioni di persone nei casi previsti dall’articolo 335 del codice di procedura penale. Le indagini sono articolate e complesse e riguardano ogni segmento di interesse, fin dal momento in cui si è avviato l’incendio, partito dal piazzale, a ogni fase successiva, quindi si opera a 360 gradi per non tralasciare nulla e dare risposte certe. Come già comunicato le indagini hanno accertato il momento di avvio del fuoco, il suo propagarsi e i tempi degli interventi di polizia carabinieri e vigili del fuoco, nonché la rapidità dei soccorsi, con un’opera di assistenza e trasporto dei pazienti”, conclude la nota. (Rer)