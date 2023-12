Usa: no profit, episodi di antisemitismo in aumento del 337 per cento dopo guerra a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di incidenti di carattere antisemita negli Stati Uniti ha registrato un incremento senza precedenti dall’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele dal movimento islamista palestinese di Hamas. È quanto si legge in un rapporto pubblicato oggi dall’organizzazione no profit Anti-Defamation League, in base al quale il dato ha registrato un incremento del 337 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Gli incidenti descritti nel documento includono atti di aggressione, narrativa violenta e vandalismo. Si tratta del dato più alto mai registrato dall’organizzazione dalla sua fondazione, nel 1979. In totale, dal 7 ottobre al 7 dicembre sono stati riscontrati 2.031 incidenti. (Was)