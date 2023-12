Niger: giunta respinge proposta Cedeao di revocare le sanzioni dietro rilascio del presidente Bazoum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader militare del Niger, Omar Abdourahmane Tchiani, ha rifiutato di rilasciare il presidente deposto Mohamed Bazoum in cambio della revoca delle sanzioni imposte al Paese dalla Comunità economica dell'Africa occidentale (Cedeao). Lo ha dichiarato all'emittente nigerina "Rtn", ribadendo che Bazoum non sarebbe stato rilasciato. Tchiani si è espresso a margine del vertice Cedeao tenuto ieri, nel quale i capi di Stato e di governo dell'organismo regionale hanno discusso la possibilità di revocare o mantenere le sanzioni imposte alla giunta di Niamey dopo il colpo di Stato con il quale hanno deposto Bazoum, il 26 luglio scorso. Dopo il vertice, la Cedeao ha presentato la proposta di revoca delle sanzioni in cambio della libertà del presidente, chiedendo inoltre alla giunta di accorciare la durata del periodo di transizione, attualmente fissata a tre anni. A quest'ultima richiesta Tchiani ha acconsentito, senza tuttavia dire di quanto. Oggi la Cedeao ha annunciato il mantenimento delle sanzioni sul Paese. (Res)