Roma: a fuoco 12 auto in via Andersen, 2 feriti, indagini in corso

- Dodici auto sono andate a fuoco nei pressi di via Andersen, nel quartiere Torrevecchia di Roma. È successo questa sera, intorno alle ore 19, quando le fiamme hanno avvolto le auto parcheggiate in alcuni garage sotto una palazzina di tre piani in via Flaubert, all'incrocio con via Andersen. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno soccorso due uomini, affidati alle cure del 118. Uno dei due è stato trasportato all'ospedale Gemelli, mentre l'altro è stato medicato sul posto. I pompieri, inoltre, hanno provveduto allo sgombero dello stabile e con l'ausilio di un'autobotte, un carro autoprotettori e un carro teli hanno spento l'incendio. Sul posto sono intervenuti anche il funzionario di guardia con il capo turno provinciale dei vigili del fuoco e le forze dell'ordine.(Rer)