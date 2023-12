© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte al corteo di commemorazione delle vittime della strage di piazza Fontana.piazza della Scala (ore 15:45)REGIONEL'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, consegna gli attestati ai partecipanti al "Percorso di Alta formazione in Sicurezza stradale" rivolto ai Comandanti, Responsabili di Servizio, Ufficiali di Polizia locale e ai Tecnici degli Enti locali nell'ambito della 13esima Giornata regionale della sicurezza stradale'. Durante la giornata viene presentato il report "L'incidentalità stradale nel 2022 in Lombardia", a cura di Polis.Palazzo Lombardia, Ingresso N4, Sala Valeria Solesin, primo piano, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 10)Riunione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia. Sono presenti il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, i Vice Presidenti Giacomo Cosentino ed Emilio Del Bono e i Consiglieri Segretari Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella.Accademia Carrara, piazza Giacomo Carrara, 82 Bergamo (ore 10) Punto stampa (ore 11)L'assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, partecipa alla conferenza stampa per la firma del contratto di sponsorizzazione delle Olimpiadi.Torre Allianz, piazza Tre Torri, 3 (ore 11:30)L'assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali interviene, su delega del presidente Fontana, alla presentazione del "Giro d'Italia Women 2024".Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 31° piano (ore 15:30)Massimo Sertori, assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, interviene alla celebrazione per i 70 anni di Padania Acque.Teatro "Ponchielli", corso Vittorio Emanuele II, 52 Cremona (ore 18)Il sottosegretario alla Presidenza con delega all'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza partecipa all'inaugurazione dell'ITS Business Development Manager.Istituto Maria Ausiliatrice, via Caldone, 8 (ore 18)L'assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali interviene alla presentazione del progetto "Il varietà Manzoni", in cui gli studenti raccontano in chiave moderna il grande scrittore.Palazzo Cusani, Salone Umberto I, via Brera, 15 (ore 18:15)VARIEGeoEconomy Talk 5a Edizione – Nuovi equilibri economici globali. Intervengono, tra gli altri: Michele Centemero, Country Manager Italy Mastercard; Paolo Magri, Vice Presidente Esecutivo ISPI; Andrea Montanino, Chief Economist e Direttore Strategie Settoriali e Impatto zbr>CDP; Alessandra Ricci, amministratore delegato, Sace; Silvia Rovere, Presidente Poste Italiane; Pietro Salini, CEO Webuild; Lino Enrico Stoppani, Vice Presidente Vicario Confcommercio.Via Balzan 3 e diretta streaming su corriere.it (ore 9:15)Press Tour di "Una città in cammino" percorsi urbani tematici per cittadini e turisti per scoprire curiosità e angoli nascosti di Bergamo bassa e alta. Un'occasione per promuovere un gesto naturale verso un nuovo stile di vita, più sano e salutare. Intervengono, tra gli altri, Nadia Ghisalberti - Assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, Cristina Romeo - Responsabile eventi di Fondazione Credito Bergamasco.Chiesa di Santo Spirito, Via Torquato Tasso 100, Bergamo (ore 10:15)Presentazione del volume “Scali Milano. Costruire la Trasformazione”Stazione FS Centrale, Sala Reale, ingresso dal Binario 21 (ore 11)Conferenza Stampa di presentazione del Piano Strategico 2023 – 2026 di Banco BPM. Intervengono l'ad di Banco Bpm Giuseppe Castagna e il condirettore generale Cfo Edoardo Ginevra.Banco Bpm, sala Colonne, via San Paolo, 12 (ore 12)L'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, interviene a un incontro rivolto in particolare ad avvocati e magistrati, sia giudici sia pubblici ministeri, che avranno la possibilità di raccontare la propria esperienza e riflettere sulle problematiche delle attività che svolgono nel loro quotidiano, per poi ascoltare le parole dell'Arcivescovo.Palazzo di Giustizia, Aula della Corte d'Assise d'Appello (ore 14:45)Commemorazione della strage di piazza Fontana in occasione del 54° anniversario. Alle ore 15:45 da piazza della Scala parte il corteo che raggiunge piazza Fontana. Alle 16:45 dopo la deposizione delle corone prevista alle 16:37 (ora in cui avvenne la deflagrazione) si svolgono gli interventi commemorativi. Al corteo partecipa il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, insieme ai familiari delle vittime.Evento “40 anni di cultura con la Domenica del Sole 24 Ore”. L'anniversario è l'occasione per fare il punto sull'industria culturale italiana insieme ai principali rappresentanti delle istituzioni e imprese del settore. Intervengono, tra gli altri: il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi; l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi; il Presidente di Museimpresa e Direttore della Fondazione Pirelli, Antonio Calabrò.Castello Sforzesco (ore 16)Concerto in memoria delle vittime della strage di Piazza Fontana con musiche di Schumann, Brahms e Martinu eseguite dal Duo Kimé composto da Alessandro Mauriello, al violoncello, e Gianluca Terruli, al pianoforte.Conservatorio “Giuseppe Verdi”, sala Puccini (ore 20) (Rem)