Libia: presidente Alto consiglio Takala incontra ambasciatore di Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Alto consiglio di Stato della Libia, Mohamed Takala, ha incontrato l’ambasciatore di Russia a Tripoli, Haider Rashid Aghanen, per discutere di diversi dossier regionali e locali, nonché dei tentativi di far avanzare il processo politico per portare il Paese nordafricano alle elezioni e uscire dallo stallo politico. Lo riferisce lo stesso Alto consiglio sulla sua pagina Facebook ufficiale, precisando che durante l’incontro le parti hanno evidenziato la volontà di approfondire le relazioni bilaterali e proseguire il dialogo per il raggiungimento di interessi comuni. (Lit)