Mafia: Ferro, valorizzare beni confiscati incentivando protagonismo Terzo settore

- E' stato appena pubblicato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) l'avviso pubblico per l'assegnazione diretta a titolo gratuito ad enti o associazioni del Terzo settore di beni confiscati in via definitiva, raggruppati in 83 lotti per un totale di oltre 300 particelle. L'obiettivo del bando è assegnare i beni per la realizzazione di progetti di prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze comportamentali e da sostanze. "La volontà del governo Meloni - spiega Wanda Ferro, sottosegretario all'Interno con delega all'Anbsc - è quello di valorizzare i beni confiscati, per permettere alle comunità colpite dal fenomeno mafioso di riappropriarsi delle risorse sottratte illecitamente, mettendole al servizio della cittadinanza attiva e del bene comune, attraverso l'incentivazione del protagonismo degli Enti del Terzo settore e lo sviluppo di un modello socialmente responsabile. Con questo avviso, grazie all'impegno del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del direttore dell'Agenzia nazionale prefetto Bruno Corda, e alla grande attenzione sul tema del sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, puntiamo a conciliare il riuso dei beni confiscati con il raggiungimento dell'obiettivo sociale della prevenzione e del contrasto alle dipendenze". Oggetto dell'avviso sono cespiti distribuiti su tutto il territorio nazionale, precisamente su quattordici regioni, e comprendono immobili ad uso abitativo, locali commerciali ed artigianali, box auto e terreni. La possibilità di destinare i beni direttamente agli enti del Terzo settore rappresenta una opportunità recente, determinata da una specifica previsione normativa inserita nel 2017 nel codice antimafia. (segue) (Rin)